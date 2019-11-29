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Вячеслав Ионицэ
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Ионицэ: будут ли фрилансеры платить налоги в Молдове

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Готово ли правительство Молдовы в ближайшее время взяться за фрилансеров всерьез, чтобы заставить их выплачивать налоги в бюджет, и насколько подобная идея вообще реализуема в нынешних условиях, рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

В Молдове довольно большое число людей работает удаленно по интернету, а оплату получают посредством электронных платежных систем. Как такие граждане выплачивают налоги в бюджет Молдовы, и есть ли у государства механизмы, чтобы выявить фрилансеров и заставить их раскошелиться? Экономист Вячеслав Ионицэ полагает, что со временем мы к этому придем, поскольку любые поступления из-за рубежа – это доходы человека. Но в настоящее время ситуация непонятная.

"Мой знакомый зарабатывает в интернете, создает интеллектуальный продукт и экспортирует его за рубеж. Он зарабатывает деньги как физическое лицо, у него нет компании. И он пришел в налоговую, чтобы заплатить налоги с заработанных 300 тысяч леев. Так в налоговой сходили с ума в течение двух недель, не зная, что с ним делать", - рассказал Ионицэ.

По словам эксперта, пока что налоговая не обращает внимания на те средства, которые обналичиваются гражданами через платежные системы. Единственный, кто проявляет к этим суммам интерес – Нацбанк, который собирает такого рода данные и учитывает платежи за-за рубежа в своей статистике.

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