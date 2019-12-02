Пержу: Молдова экспортирует в основном сырье, и это проблема

Удается ли Молдове реализовать все квоты на беспошлинную торговлю, которые предусматривает соглашение об ассоциации с ЕС, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу.

Квоты по экспорту животноводческой продукции, которые предусматривает соглашение с Евросоюзом, Молдова даже не может закрыть, поскольку ей нечего экспортировать, заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу. По словам министра, единственный животноводческий продукт, который Молдова производит в таких масштабах, что речь могла бы идти об экспорте – это мед. Однако мед пока не входит в наш список товаров, которые мы можем экспортировать в ЕС.

"Я не знаю, когда мы сможем экспортировать в ЕС продукцию животноводческого сектора", - подчеркнул министр.

Речь идет о том, что животноводческий сектор Молдовы едва покрывает собственные нужды, и в таких условиях о каком-то экспорте не может идти и речи. Если же говорить о экспорте сельскохозяйственных культур, то здесь ситуация иная, сообщил Пержу.

"У нас квота в 40 тысяч тонн на яблоки. А экспортировали мы в этом году в ЕС только около тысячи тонн. Дело в том, что на рынке ЕС уже присутствуют такие крупные производители яблок, как Польша, Сербия, или та же Румыния", - отметил министр.

Не все квоты остались незакрытыми – кое-где Молдове даже удалось реализовать продукцию сверх квот. Например, зерна в ЕС удалось экспортировать даже больше, чем предполагает наша квота – мы экспортировали 263 тысячи тонн, в то время, как наша квота – 75 тысяч тонн. И то же касается кукурузы – Молдова экспортировала 209 тысяч тонн при квоте в 130 тысяч тонн.

Однако, если проанализировать эти цифры, картина получается совсем нерадостная. Молдова, как иллюстрируют приведенные министром данные, экспортирует сырье, а не готовую продукцию. Ведь те же пшеница и кукуруза используются в качестве кормовых культур, и мы могли бы сами применять эти культуры в животноводстве, экспортируя готовый продукт - мясо, но полный упадок животноводческого сектора не позволяет Молдове делать этого, заключил Пержу.

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