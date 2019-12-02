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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Ионицэ: какой еще налог будут вынуждены платить граждане Молдовы

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Инициатива нашего Минфина о том, что крупные корпорации вроде Google, Facebook, различные цифровые приложения, должны будут заплатить налог в бюджет Молдовы, ударит не по цифровым гигантам, а по рядовым гражданам Молдовы, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Буквально за пять лет в Молдове возник новый динамично развивающийся рынок – закупки услуг через интернет. По итогам исследования, которое провел экономист Вячеслав Ионицэ, выяснилось, что в этом году молдаване купят онлайн товаров и услуг на сумму более 7 миллиардов леев.

Сайт по онлайн-продажам на экране компьютера
© Fotolia / Daviles
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Лет 6-7 назад такого рынка в Молдове вообще не существовало. И 90 процентов этих закупок - из-за рубежа. Основная масса приобретаемого – товары личного потребления в маленьких объемах, которые не облагаются налогом.

Сейчас на этом рынке выделился новый сегмент – времяпрепровождение и развлечения. И на сегодняшний день, он самый быстроразвивающийся в сфере интернет-продаж. Сюда относятся любые игры, масс-медиа, фильмы, музыка, книги, приложения и тому подобные продукты. По прогнозам экономиста, в следующем году граждане Молдовы потратят на индустрию развлечений в интернете порядка 500-600 миллионов леев.

"Этот рынок растет лавинообразно минимум на 30 процентов в год. Все больше граждан Молдовы предпочитают не заниматься интернет-пиратством, а цивилизованно покупать продукт", - отметил Ионицэ.

Как разъяснил экономист, инициатива нашего Минфина состояла в том, чтобы каждая компания, которая продает свои услуги в Молдове, заключала договор с Молдовой. Когда гражданин покупает какой-либо продукт, компания-производитель взимает с покупателя 20 процентов НДС, которые перечисляет в бюджет Молдовы. Так что, по мнению Ионицэ, такая мера, как налогообложение в сфере индустрии интернет-развлечений, вполне может пополнить молдавский бюджет на 100 миллионов леев. Другой вопрос, стоит ли идти на такой шаг, или нет, и он требует дискуссии, так как любое повышение цен – в принципе, непопулярная мера.

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