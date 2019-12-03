Попович: история как школьная дисциплина не должна политизироваться

Как именно дети в Молдове должны изучать историю, что нужно менять и как трактовать школьникам важнейшие исторические события – на этот вопрос студии Sputnik Молдова ответил министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

Пожалуй, ни одна школьная дисциплина в Молдове не вызывала столько споров, как история. Как подавать основные события, какие оценки им давать, или давать материал в виде набора сухих фактов и цифр? До сих пор не утихают споры даже вокруг названия предмета – должен ли он называться история Молдовы или история румын? Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович считает, что различные точки зрения на то или иное историческое событие школьники могут получить в интернете и составить собственное мнение, поэтому на первый план выходит подготовка педагогов.

"Что касается трактовки, то здесь огромную роль играет сам преподаватель истории. Поэтому преподаватели истории должны быть очень компетентными педагогами. Они должны воспитывать в детях любовь к этому предмету", - заявил Попович.

Министр также подчеркнул, что курс истории должен быть сконцентрирован именно на необходимости исторического воспитания детей. Работники сферы образования должны понимать, что история – это школьный предмет, а не политический манифест.

"Я высказываюсь за то, чтобы в разработке содержания учебников, методов преподавания был использован самый передовой опыт в этой области. Одна из болезней, которые мы должны изжить в наших школах – это политизация", - заключил Попович.

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