Пержу: Молдове нужна собственная молочная продукция, а не импортная

Со следующего года животноводы Молдовы могут рассчитывать на субсидии, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу.

После ряда встреч с представителями животноводческого сектора Молдовы и обсуждений текущих проблем, было принято решение о субсидировании животноводческой отрасли. Об этом рассказал глава Минсельхоза.

"На сегодняшний день 95 процентов молочного скота в Молдове приходится на частные хозяйства. Это не только экономическая проблема, но и экологическая. Мы будем субсидировать специализированные фермы, которые обладают ветеринарными сертификатами и прочими необходимыми документами", - отметил Пержу. © Sputnik / Алексей Мальгавко Эксперт объяснила, почему в молдавских магазинах больше импортной "молочки"

В этом случае, по словам министра, возможно будет улучшить и условия содержания скота, и экологическую обстановку, создавая специализированные фермы за пределами сел. Речь идет о вынесении производства за границы населенных пунктов, что позволит создавать крупные предприятия.

В итоге планируется уменьшить импорт молочной продукции из-за рубежа. Сейчас же довольно большой сегмент рынка "молочки" в Молдове – это импорт, преимущественным образом от наших соседей – из Румынии и Украины. Субсидирование животноводческого сектора и создание крупных ферм – меры, которые помогут эту проблему решить, подчеркнул министр.

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