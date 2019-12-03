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Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу
© Sputnik / Rodion Proca

Пержу: Молдове нужна собственная молочная продукция, а не импортная

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191203/28416625/perju-moldova-nuzhna-sobstvennaya-molochnaya-produktsiya-a-ne-importnaya.html

Со следующего года животноводы Молдовы могут рассчитывать на субсидии, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу.

После ряда встреч с представителями животноводческого сектора Молдовы и обсуждений текущих проблем, было принято решение о субсидировании животноводческой отрасли. Об этом рассказал глава Минсельхоза.

"На сегодняшний день 95 процентов молочного скота в Молдове приходится на частные хозяйства. Это не только экономическая проблема, но и экологическая. Мы будем субсидировать специализированные фермы, которые обладают ветеринарными сертификатами и прочими необходимыми документами", - отметил Пержу. 
Цех молочной продукции
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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В этом случае, по словам министра, возможно будет улучшить и условия содержания скота, и экологическую обстановку, создавая специализированные фермы за пределами сел. Речь идет о вынесении производства за границы населенных пунктов, что позволит создавать крупные предприятия.

В итоге планируется уменьшить импорт молочной продукции из-за рубежа. Сейчас же довольно большой сегмент рынка "молочки" в Молдове – это импорт, преимущественным образом от наших соседей – из Румынии и Украины. Субсидирование животноводческого сектора и создание крупных ферм – меры, которые помогут эту проблему решить, подчеркнул министр.

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