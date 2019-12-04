Усатый: в Молдове должен быть построен еще один аэропорт

Правительство Республики Молдова осознает необходимость строительства в стране двух новых аэропортов – для жителей севера и юга Молдовы, и на сегодняшний день проводятся необходимые экспертизы, подготавливаются расчеты, чтобы оценить все нюансы такого строительства. Приведет ли это к удешевлению стоимости авиаперевозок, и вообще насколько реально, что молдавские граждане смогут летать самолетами не только из Кишинева? Глава Минэкономики Анатолий Усатый считает, что Молдова крайне нуждается в новых аэропортах.

"В 2019 году четыреста тысяч граждан Молдовы полетели лоу-костом через ясский аэропорт. Минимум один аэропорт лоу-кост мы можем сделать. А Кишиневский аэропорт еще долго не сможет стать лоу-костом по целому ряду причин", - отметил Усатый.

Как сообщил Усатый, премьер-министр Республики Молдова Ион Кику запросил технико-экономическое обоснование строительства такого аэропорта, и специалистам Минэкономики с цифрами на руках удалось убедить руководство страны в целесообразности строительства нового аэропорта.

"Решение о строительстве нового аэропорта не должно быть кулуарным, политически ангажированным. Мы публично докажем, с цифрами на руках, что строительство такого аэропорта возможно. И, опять же, не обязательно государство будет это строить, потому что государство никогда не было самым лучшим менеджером таких активов", - заявил Усатый.

Министр разъяснил, что роль государства в данном случае будет заключаться в создании условий для бизнеса и привлечении целевых инвесторов, которые смогут заниматься развитием аэропорта. Один аэропорт для Молдовы – это крайне мало, подчеркнул Усатый. Также, если сравнивать со странами, примерно сопоставимыми с Молдовой по площади и численности населения, то, например, в Грузии – четыре аэропорта, в Эстонии – пять, в Латвии – четыре, и все они не испытывают проблем с отсутствием загруженности.

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