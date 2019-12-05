Пержу: надежда на будущее Днестра у нас есть

Возможно ли договориться с украинской стороной по вопросу строительства ГЭС на Днестре, которое, как предупреждают специалисты, ухудшит качество воды в реке, рассказал министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу.

Экологическая защита бассейна реки Днестр является одной из самых острых проблем в отношениях Молдовы с ее соседкой – Украиной. Экологи давно бьют тревогу, что работа каскада ГЭС на Украине приводит к обмелению главной молдавской реки.

Как отмечают специалисты, деятельность станций серьезно замедлила течение Днестра, что стало причиной нарушения естественных процессов функционирования водной экосистемы и привело к ухудшению качества самой воды.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион Пержу заявил, что проблема требует всестороннего изучения, и по итогам проведенных исследований необходимо будет понять, как ее решать. По словам министра, была комиссия в апреле, и на данный момент входящие в нее специалисты работают над технико-экономическим обоснованием, чтобы выяснить целесообразность этого строительства.

"Сейчас комиссия изучает вопрос, будут ли влиять эти ГЭС на качество воды в Днестре. Необходимо выяснить, поднимется ли или нет уровень воды в результате такой деятельности. Были также и ранее проведены определенные исследования, тоже получены определенные данные, но необходимо дальнейшее изучение вопроса", - отметил Пержу.

Также министр выразил надежду, что в конце концов проблема Днестра разрешится.

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