Молчану: продажа петард на территории Молдовы запрещена законом

Главный инспектор Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Петру Молчану рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, продажа какой пиротехники является легальной на территории Республики Молдова.

В преддверии зимних праздников повышенным спросом у граждан начинают пользоваться фейерверки, петарды, бенгальские огни, прочая пиротехника. Но далеко не все изделия, которые можно приобрести в точках розничной продажи, соответствуют технике безопасности. Например, в новогоднюю ночь 2019 года в молдавские больницы попали пять граждан с различными травмами, полученными вследствие применения некачественной пиротехники.

Главный инспектор Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Петру Молчану отметил, что многие товары, которые можно приобрести в точках розничной продажи, продаются нелегально, и безопасность их гарантировать не может никто. Реализация таких пиротехнических изделий, как петарды, запрещена на территории Молдовы и продажа нелегальна, предупредил эксперт.

"Петарды запрещены к продаже в Республике Молдова согласно закону. Фейерверки разрешены, но продажа их может осуществляться только лицам от 18 лет. Фейерверки нужно покупать в специализированных магазинах", - заявил Молчану.

Как разъяснил эксперт, продавать пиротехнику могут только те экономические агенты, у которых есть авторизация от Министерства внутренних дел. На упаковке изделия, сообщил Молчану, должна присутствовать маркировка, указывающая, к какой категории относится фейерверк. Всего их четыре. Первые три разрешены к продаже гражданам, изделия четвертой категории используются только профессиональными пиротехниками.

Также, следует соблюдать особую осторожность при использовании фейерверков третьей категории. Безопасное расстояние, на которое необходимо отойти при использовании этих пиротехнических изделий – 15 метров.

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