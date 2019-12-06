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Alina Trofim
© Sputnik / Osmatesco

Биолог: микроорганизмы способны решить многие проблемы человечества

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Sputnik Молдова
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Доктор биологических наук Алина Трофим ответила на вопрос студии Sputnik Молдова, способна ли современная наука полностью решить экологические проблемы.

Загрязнение воды в реках – одна из самых острых экологических проблем в Республике Молдова. Промышленная деятельность, направленная на получение сиюминутной выгоды, зачастую становится причиной попадания в окружающую среду вредных веществ. В случае с водоемами, объяснила доктор биологических наук Алина Трофим, выбросы отходов с промышленных предприятий приводят к вытеснению из водоемов многих организмов. Так, на сегодняшний день у нас огромные шансы потерять многие виды водорослей.

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© Photo : anticoruptie.md
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"Если человек будет работать по схеме "Главное, чтобы мне было хорошо, а природа подождет", тогда завтра-послезавтра в природе останемся только мы. Потому что без одного организма могут исчезнуть другие, и здесь все связано между собой. И в этом случае мы имеем огромные шансы сами исчезнуть", - отметила Трофим.

Как заявила микробиолог, для решения наших проблем и научному сообществу, и производителям различных товаров предстоит совместная работа. Перед тем, как произвести что-то принципиально новое и выпустить новинку в производство, нужно понять, как этот продукт может быть переработан. И в случае, когда ясно, как можно осуществить переработку без вредных отходов, можно начинать массовый выпуск нового продукта.

"А если мы определили, что продукт нам нужен, но после использования не знаем, что с ним делать и как утилизировать, тогда лучше сначала научную сферу заставить поработать, и только потом идти вперед", - сообщила Трофим.

Также, по словам микробиолога, на сегодняшний день существует множество видов микроорганизмов, способных решить наши проблемы, но полностью полагаться только на микроорганизмы нельзя.

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© Sputnik / Алексей Куденко
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"Многие микроорганизмы решают наши проблемы. Очистные сооружения в современных городах работают с бактериями. Но любая бактерия не может полностью решить все проблемы, бактерии не могут переработать весь объем тех отходов, которые уходят от человека. Бактерии питаются этими отходами, но нельзя все поручить микроорганизмам", - заключила Трофим.

Лучше всего, по мнению ученого, работать над усовершенствованием технологий переработки, безопасного получения продукции, и вдумываться, как перерабатывать загрязняющие вещества в безвредные.

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