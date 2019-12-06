Биолог: микроорганизмы способны решить многие проблемы человечества

Загрязнение воды в реках – одна из самых острых экологических проблем в Республике Молдова. Промышленная деятельность, направленная на получение сиюминутной выгоды, зачастую становится причиной попадания в окружающую среду вредных веществ. В случае с водоемами, объяснила доктор биологических наук Алина Трофим, выбросы отходов с промышленных предприятий приводят к вытеснению из водоемов многих организмов. Так, на сегодняшний день у нас огромные шансы потерять многие виды водорослей.

"Если человек будет работать по схеме "Главное, чтобы мне было хорошо, а природа подождет", тогда завтра-послезавтра в природе останемся только мы. Потому что без одного организма могут исчезнуть другие, и здесь все связано между собой. И в этом случае мы имеем огромные шансы сами исчезнуть", - отметила Трофим.

Как заявила микробиолог, для решения наших проблем и научному сообществу, и производителям различных товаров предстоит совместная работа. Перед тем, как произвести что-то принципиально новое и выпустить новинку в производство, нужно понять, как этот продукт может быть переработан. И в случае, когда ясно, как можно осуществить переработку без вредных отходов, можно начинать массовый выпуск нового продукта.

"А если мы определили, что продукт нам нужен, но после использования не знаем, что с ним делать и как утилизировать, тогда лучше сначала научную сферу заставить поработать, и только потом идти вперед", - сообщила Трофим.

Также, по словам микробиолога, на сегодняшний день существует множество видов микроорганизмов, способных решить наши проблемы, но полностью полагаться только на микроорганизмы нельзя.

"Многие микроорганизмы решают наши проблемы. Очистные сооружения в современных городах работают с бактериями. Но любая бактерия не может полностью решить все проблемы, бактерии не могут переработать весь объем тех отходов, которые уходят от человека. Бактерии питаются этими отходами, но нельзя все поручить микроорганизмам", - заключила Трофим.

Лучше всего, по мнению ученого, работать над усовершенствованием технологий переработки, безопасного получения продукции, и вдумываться, как перерабатывать загрязняющие вещества в безвредные.

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