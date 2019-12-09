Эксперт: многие дети в Молдове остались без семей при живых родителях

Директор Кишиневского лицея "Александру Иоан Куза" Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о характерной для Молдовы проблеме – родители уезжают на заработки за границу, а детей оставляют дома со знакомыми или вообще одних.

Сироты при живых родителях – обычно так говорят о детях, рожденных в неблагополучных семьях, которых бросили родители. В Молдове, увы, это выражение приобретает иной смысл – нередко случается, что и во вполне благополучных семьях с заботливыми родителями, дети остаются предоставленными самим себе. Родители, не нашедшие достойной работы на родине, вынуждены искать заработок за границей, а дети при этом находятся под присмотром в лучшем случае родственников, а иногда - соседей, знакомых или вообще вынуждены жить одни. Об этом заявила директор столичного лицея "Александру Иоан Куза" Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб.

"Когда бы кто мог подумать, что в Молдове у многих детей при живых родителях практически не будет семьи? Родители за границей, дети оставлены на самовоспитание", - отметила Нагнибеда-Твердохлеб.

Директор лицея полагает, что родителям все-таки стоит задуматься о том, что такая ситуация не является нормальной, и хотя бы до девятого класса ребенок должен расти с родителями. Директор лицея "Александру Иоан Куза" сообщила, что в ее работе был случай, когда одна из учениц без видимой причины вдруг стала отставать по всем предметам, стала нервной. Беседа с классным руководителем позволила выяснить: девочка переживала из-за того, что мама приняла решение ехать на заработки за границу, а дочь оставить дома одну.

"Я вызвала маму, мы поговорили просто как женщины. Сначала поговорили с девочкой, она плакала. Я сказала маме: вы, заработав деньги, потеряете самое главное, вашу девочку. Девочка в седьмом классе, как раз период сложный, ответственный. И мама не уехала", - заявила Нагнибеда-Твердохлеб.

Как заключила эксперт, родителям необходимо помнить, что несовершеннолетний ребенок нуждается в них, и нельзя пытаться заменить никакими материальными ценностями своего отсутствия в жизни ребенка.

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