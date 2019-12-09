Брутер: вернется ли Филат в политику

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ответил на вопрос студии Sputnik Молдова о том, возможно ли политическое будущее для вышедшего на свободу Влада Филата.

Судя по итогам прошедших в октябре местных выборов, где ЛДПМ добилась определенных результатов, нельзя говорить, что у этой партии нет будущего. Что же касается личности ее бывшего лидера Влада Филата, то пока сложно представить, каким именно образом он сможет вернуться в политику. Такого мнения придерживается политолог Владимир Брутер.

"Обвинения с Филата никто не снимал. Я не думаю, что с такими обвинениями стоит в политику возвращаться. Но тем не менее, я допускаю, что он вернется как неформальный лидер ЛДПМ и как возможный участник будущих парламентских выборов", - заметил Брутер.

Как заявил политолог, Филат – человек, который участвовал в различных незаконных схемах, тем не менее, оказавшийся за решеткой потому, что на него "пал выбор". Что же касается вопроса, кому выгодно, чтобы Филат вышел на свободу, Брутер полагает, что выгоды от этого не получит никто, кроме, разумеется, самого Филата.

"Филат – это игрок сам по себе, хоть он и находился в коалиции и с либералами, и с демпартией. Но даже в рамках АЕИ и АЕИ-2 Филат был достаточно своеобразным партнером. Поэтому его освобождение, как он сам и говорил, стало цепью случайных обстоятельств: отставки правительства и изменений в судебном корпусе", - заключил политолог.

В целом, считает политолог, освобождение состоялось потому, что "ситуация оказалась к Филату благосклонной" – по крайней мере, в определенный момент.