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Александр Рар
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Рар: сельское хозяйство Молдовы Евросоюзу не нужно

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191210/28496887/Rar-selskoe-khozyaystvo-Moldovy-Evrosoyuzu-ne-nuzhno.html

Европеизироваться и европеизировать свою экономику, но при этом не входить в ЕС и НАТО – удобная и правильная формула для Молдовы на сегодняшний день, заявил в эфире студии Sputnik Молдова немецкий политолог, журналист Александр Рар.

Нынешнее правительство Молдовы будет работать над тем, чтобы укрепить двухвекторную политику, Молдова будет стараться удержать баланс и искать возможности наращивать сотрудничество с ЕАЭС, одновременно развивая и тесное сотрудничество с ЕС в тех областях, где это возможно. Политический эксперт Александр Рар считает, что двустороннее сотрудничество дает Молдове определенные выгоды.

"ЕАЭС дает Молдове инвестиции, торговый оборот, обещает восстановить старые экономические связи, в том числе, в сельском хозяйстве. Европа может давать кредиты, но Европе не нужно сельское хозяйство Молдовы", - отметил Рар.

С другой стороны, товар, который Европа может Молдове предоставить – демократия и демократические ценности. Поэтому были открыты границы для свободного въезда граждан Молдовы в Европу. Однако европеизация и демократизация Молдовы не означает возможности ее членства в ЕС, что в данный момент не нужно в первую очередь самому ЕС.

"Макрон высказывается за мораторий на расширение Евросоюза, в том числе на Балканы. Так что ожидать при нынешнем поколении политиков вхождения Молдовы в ЕС абсолютно иллюзорно, и разговоры об этом только вызывают разочарование. Но при этом разумная европеизация Молдовы возможна и необходима", - заключил Рар.

 

 

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