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Игорь Флогимон
© Sputnik / Osmatesco

Флогимон: Молдову используют, как маршрут для перевозки ядерных веществ

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191210/28502560/flogimon-moldova-pytayutsya-sdelat-tsentrom-yadernoy-torgovli.html

Эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал новость о задержании действовавшей на территории Молдовы преступной группировки, промышлявшей продажей радиоактивных веществ.

На днях была задержана группа злоумышленников, которая пыталась продать молдавским сотрудникам правоохранительных органов под прикрытием 860 граммов урана-235 за три миллиона евро. Преступная группировка действовала на территории Молдовы с октября 2018 года.

Эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон заявил, что за последние несколько лет это уже четвертый связанный с Молдовой случай задержания людей, которые пытались сбыть или провезти через границу радиоактивные материалы. По мнению эксперта, Молдова из-за удачного географического расположения является удобным местом для трафика злоумышленниками таких веществ.

"Молдова находится у границ Евросоюза, и у границ стран, где существует ядерное производство и ведется добыча ядерных материалов, и стран, где этого нет. И Молдову используют, как маршрут для перевозки таких веществ", - отметил Флогимон.

Как отметил эксперт, преступные группировки всегда ищут для себя удобные каналы поставки радиоактивных материалов.

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