Костюк: в Будештах завершена прокладка водопровода, на очереди канализация

Мэр коммуны Будешты Нина Костюк в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о проектах, которые были реализованы в этом населенном пункте в нынешнем году, и что планируется сделать в ближайшем будущем.

В Будештах завершено строительство водопровода, было протянуто 24 километра водопроводных коммуникаций. Проект реализован совместно с экологическим фондом, сообщила глава местной администрации коммуны Будешты Нина Костюк.

"Мы смогли довести до конца этот большой проект, и 1130 хозяйств теперь подключены к воде. Это очень важно для всех и, я считаю, что следующим этапом должны быть канализационные сети. У нас уже готов проект", - заявила Костюк.

Как рассказала мэр, в ближайшее время планируется реализовать еще один проект, затрагивающий три населенных пункта – Крузешты, Будешты и Тогатино. Речь идет о строительстве насосной станции для канализационной сети.

"Это весомый проект, для его реализации потребуется 42 миллиона леев. Мы получили поддержку кишиневского руководства, муниципальных советников. Конечно, помощь окажут и другие инвесторы, что даст возможность подключить новые жилые сектора к этой сети и решить многие проблемы", - добавила Костюк.

Также среди важных проектов мэр назвала строительство дорог. При этом, работа над ремонтом трасс в Будештах еще продолжается.

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