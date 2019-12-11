Лазэр: что такое Вернисаж вина, и когда он пройдет в Молдове

Вице-директор проекта конкурентоспособности Молдовы Диана Лазэр в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о мероприятии, которое в ближайшее время объединит молдавских производителей вина.

В пятницу, 13 декабря, во Дворце республики в Кишиневе пройдет Вернисаж вина, в котором примут участие молдавские производители. Впервые такое мероприятие состоялось в нашей стране в 2011 году по инициативе Ассоциации производителей и экспортеров вин Молдовы. С 2014 года организатором выступает Бюро виноградарства и винодельческой отрасли Молдовы, которое и финансирует проведение Вернисажа. Как сообщила вице-директор проекта конкурентоспособности Молдовы Диана Лазэр, Вернисаж объединяет только производителей вин премиум-класса из нашей страны.

"Приоритет отдается винам с географическими указаниями, которые дают информацию о том, в каком регионе они были произведены. В этот раз в мероприятии будут участвовать 52 производителя, что можно считать прорывом по сравнению с первыми Вернисажами, когда число участников не превышало двух десятков", - отметила Лазэр.

В этом году будут присутствовать 20 малых производителей так называемого "авторского вина".

Кроме того, посетителей Вернисажа ждет выставка необычной живописи. Художник Василе Ботнару представит свои картины, написанные с использованием молдавского национального напитка в качестве красок.

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