17:14 11 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.35
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Диана Лазэр
© Sputnik / Miroslav Rotari

Лазэр: что такое Вернисаж вина, и когда он пройдет в Молдове

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2713/68/27136818.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191211/28511317/lazar-chto-takoe-vernisazh-vina-i-kogda-on-proydet-moldova.html

Вице-директор проекта конкурентоспособности Молдовы Диана Лазэр в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о мероприятии, которое в ближайшее время объединит молдавских производителей вина.

В пятницу, 13 декабря, во Дворце республики в Кишиневе пройдет Вернисаж вина, в котором примут участие молдавские производители. Впервые такое мероприятие состоялось в нашей стране в 2011 году по инициативе Ассоциации производителей и экспортеров вин Молдовы. С 2014 года организатором выступает Бюро виноградарства и винодельческой отрасли Молдовы, которое и финансирует проведение Вернисажа. Как сообщила вице-директор проекта конкурентоспособности Молдовы Диана Лазэр, Вернисаж объединяет только производителей вин премиум-класса из нашей страны.

"Приоритет отдается винам с географическими указаниями, которые дают информацию о том, в каком регионе они были произведены. В этот раз в мероприятии будут участвовать 52 производителя, что можно считать прорывом по сравнению с первыми Вернисажами, когда число участников не превышало двух десятков", - отметила Лазэр.

В этом году будут присутствовать 20 малых производителей так называемого "авторского вина".

Кроме того, посетителей Вернисажа ждет выставка необычной живописи. Художник Василе Ботнару представит свои картины, написанные с использованием молдавского национального напитка в качестве красок.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Топ стран-импортеров молдавского вина
Молдавское вино: украшение застолья в России, странах ЕС и Азии
Президент Молдовы угостил гагаузов вином собственного приготовления


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Чем запомнился бывший мэр Москвы - фото
Нормандский формат привел к потеплению в отношениях России и Украины
"Нормандский формат" привел к потеплению в отношениях России и Украины
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться