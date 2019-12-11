Руснак: Дельфийские игры могут пройти в Молдове уже в следующем году

Генеральный секретарь ЮНЕСКО Молдова Константин Руснак в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о завершившихся недавно Дельфийских играх, где принимала участие и наша страна.

Дельфийские игры – это своеобразная Олимпиада в области искусств, объединяющая представителей самых разных жанров и направленная на поиск и поддержку молодых талантов со всех уголков мира. В этом году впервые игры проводились в форме чемпионата. Как сообщил Генеральный секретарь ЮНЕСКО Молдова Константин Руснак, такая форма проведения не лучшим образом сказалась на итоговых результатах Молдовы, но все равно у нашей страны одна золотая медаль.

"Золотой медалью был отмечен танец ансамбля народной музыки "Стрэмошеаска" из Новых Анен, художественный руководитель ансамбля Андрей Бачу. Зал даже вставал, когда они танцевали", - заявил Руснак.

Все предыдущие годы, отметил Руснак, Молдова возвращалась с фестиваля с наградами, как минимум, с дипломами.

И в этом году, кроме золота, наши представители привезли еще три медали и несколько дипломов.

"Может быть, в 2020 году Дельфийские игры пройдут в Молдове. Многое будет зависеть от нашего руководства, если они скажут "да" играм в Молдове. Насколько я знаю, такие переговоры идут. Я думаю, это будет очень интересно, если к нам приедут сюда участники со всей Европы, Азии", - подчеркнул Руснак.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK