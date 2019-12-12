12:56 12 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.34
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Борис Шаповалов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шаповалов: нейтральный статус укрепляет государственность Молдовы

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
5110
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2772/32/27723223.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191212/28518824/Shapovalov-neytralnyy-status-ukreplyaet-gosudarstvennost-Moldovy.html

Историк, политолог Борис Шаповалов рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, почему для Молдовы крайне важен статус нейтрального государства.

Два года назад, в 2017 году, Генеральная Ассамблея ООН решила учредить новую знаменательную дату в календаре, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета. Генассамблея ООН отметила, что нейтралитет способствует предупреждению военных конфликтов в мире и помогает разрешению вспыхнувших конфликтов мирным путем.

О том, что Молдове необходим международно-признанный нейтральный статус, не раз высказывались первые лица нашего государства, в частности, президент Игорь Додон. Историк и политолог Борис Шаповалов считает, что нейтралитет является одним из основополагающих, государствообразующих понятий для Молдовы.

"Учитывая, что на нашей территории существует свой внутренний территориальный конфликт, понятие нейтралитета для нас очень важно", - заявил Шаповалов.

Как напомнил политолог, население республики придерживается двух противоположных позиций относительно вектора развития Молдовы – часть населения связывает перспективы будущего развития страны с Западом, с Европой, часть – смотрит на Восток, в Россию.

"Если мы будем раскачивать лодку и принимать только какую-либо одну сторону, это будет создавать очень большое напряжение в молдавском обществе", - полагает Шаповалов.

По мнению политолога, именно поэтому Молдове следует выдерживать нейтральную политику и сосредотачиваться на развитии Молдовы как государства, с учетом того, что нужно укреплять отношения как с Западом, так и с Востоком.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Гайчук: нейтралитет Молдовы станет основой для приднестровского урегулирования
Додон призвал с трибуны ООН признать фактический нейтралитет Молдовы
Гайчук: почему Молдове необходимо международное признание нейтралитета
Внешняя политика и нейтралитет: какую позицию отстаивает Додон в Мюнхене


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года
Высокая награда посольства России – за что ее получил Алексей Петрович
Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться