Шаповалов: нейтральный статус укрепляет государственность Молдовы

Историк, политолог Борис Шаповалов рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, почему для Молдовы крайне важен статус нейтрального государства.

Два года назад, в 2017 году, Генеральная Ассамблея ООН решила учредить новую знаменательную дату в календаре, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета. Генассамблея ООН отметила, что нейтралитет способствует предупреждению военных конфликтов в мире и помогает разрешению вспыхнувших конфликтов мирным путем.

О том, что Молдове необходим международно-признанный нейтральный статус, не раз высказывались первые лица нашего государства, в частности, президент Игорь Додон. Историк и политолог Борис Шаповалов считает, что нейтралитет является одним из основополагающих, государствообразующих понятий для Молдовы.

"Учитывая, что на нашей территории существует свой внутренний территориальный конфликт, понятие нейтралитета для нас очень важно", - заявил Шаповалов.

Как напомнил политолог, население республики придерживается двух противоположных позиций относительно вектора развития Молдовы – часть населения связывает перспективы будущего развития страны с Западом, с Европой, часть – смотрит на Восток, в Россию.

"Если мы будем раскачивать лодку и принимать только какую-либо одну сторону, это будет создавать очень большое напряжение в молдавском обществе", - полагает Шаповалов.

По мнению политолога, именно поэтому Молдове следует выдерживать нейтральную политику и сосредотачиваться на развитии Молдовы как государства, с учетом того, что нужно укреплять отношения как с Западом, так и с Востоком.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK