Протоиерей Шинкарь: Андрей Первозванный коснулся и наших краев

Сегодня Православная церковь чтит Андрея Первозванного, об особой роли этого апостола рассказал в беседе с корреспондентом студии Sputnik Молдова протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

Само имя Андрея Первозванного открывает нам его значимость – Первозванный, то есть, первый, кого позвал Христос. И всех остальных апостолов, последовавших за Христом, Андрей принимал в свои братские объятья, будучи первым.

"О во многом был человеком, уже готовым к благовестию. Андрей, как первый Христов ученик, стал высшим, совершенным даром человечества Богу", - отметил протоиерей Виталий Шинкарь.

Если же затрагивать исторический аспект, то Андрей Первозванный имеет отношение и непосредственно к нашим краям, до куда, если верить многочисленным легендам, апостол доходил и где проповедовал.

"Апостол Андрей, как проповедник, коснулся и наших краев. То есть, его миссия была связана с восточными землями. Существует множество легенд и преданий о том, что он дошел аж до Киева", - сообщил священнослужитель.

Но в народе, добавил Шинкарь, далеко не все задумываются о религиозной составляющей этого праздника. Для большинства людей этот день означает, что начинается период зимних праздников.

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