Руснак: какие проекты могут быть реализованы ЮНЕСКО в Молдове в 2020 году

Генеральный секретарь ЮНЕСКО в Молдове Константин Руснак рассказал, какие из объектов в Молдове могут быть признаны памятниками культурного наследия ЮНЕСКО, и в каких еще направлениях организация ведет свою работу в Молдове.

Сегодня проблемы экологии все больше начинают беспокоить человечество, востребованность эко-продукции в мире растет. Многие эксперты заявляют, что Молдова именно в сфере производства эко-продукции могла бы занять свою нишу на мировых рынках. В нашей стране есть организации, которые занимаются производством такой продукции, однако, существует и ряд проблем, которые необходимо решить, если сельское хозяйство Молдовы переориентировать на выпуск экологически чистых продуктов.

Те, кто будут работать в сфере производства и сертификации эко-продукции, требуют определенной квалификации. Специалистов необходимо соответствующим образом подготовить. И их обучение в Молдове готова взять на себя ЮНЕСКО. Об этом заявил Генеральный секретарь ЮНЕСКО Молдова Константин Руснак.

"В ближайшее время у меня состоится встреча с виноделами. Мы помогаем им найти звено для решения их проблемы, мы помогаем их связать, помочь ресурсами, чтобы работа шла так, как надо, в этом наша миссия", - сообщил Руснак.

Кроме того, заявил Руснак, ведется работа в направлении того, чтобы большее количество объектов на территории Молдовы признать памятниками всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам эксперта, из объектов на территории Молдовы в число таких памятников входит только пункт Дуги Струве. Давно идут разговоры, чтобы признать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Старый Орхей.

"Я думаю, что это может быть сделано, потому что все уже готово. Нам нужно иметь в ЮНЕСКО своих постоянных представителей, которые будут приходить, отстаивать нашу позицию, доказывать, что наши памятники тоже достойны войти в число объектов культурного наследия", - сказал Руснак.

Также эксперт отметил, что такими объектами должны быть признаны старинная церковь в Каушанах из-за своей уникальной росписи, наши замечательные винные погреба, самые протяженные в Европе. По словам Руснака, нам следует перенимать опыт зарубежных стран и учиться тому, что и как делать, чтобы такая живописная страна, как наша, сохраняла свою культуру и традиции.