Рар: Молдову нельзя ставить перед выбором – только Восток или только Запад

Среди политических сил в Евросоюзе присутствует понимание, что ставить такую страну, как Молдова, или Украина, или Беларусь перед выбором "или-или" ни к чему не приведет. Этим странам нужно искать сотрудничество между Евросоюзом и ЕАЭС. Такого мнения придерживается журналист Александр Рар.
"Нужно искать пути к концепции общей Европы от Лиссабона до Владивостока. Это находит все большее понимание среди политиков. Но не всех. В этих вопросах Европа, да и вообще Запад, расколот", - отметил Рар.
Как заявил Рар, эта концепция не находит понимания прежде всего среди политиков США, которые воспринимают Россию, как врага. Штаты борются за свой униполярный мир. Да и среди европейских стран, особенно это касается государств Восточной Европы, распространено мнение, что такие страны, как Молдова, или те же Украина и Беларусь должны играть роль буферной зоны для сдерживания России.
"Это понимание ХХ века, а не ХХI. Но есть надежда, что сейчас обстановка немного будет разряжаться. И Молдова тоже будет чувствовать позитив от этих процессов", - заключил Рар.