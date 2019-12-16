Рар: Молдову нельзя ставить перед выбором – только Восток или только Запад

Немецкий политолог, журналист Александр Рар ответил на вопрос корреспондента студии Sputnik Молдова, созрели ли западные политические элиты до понимания того, что постсоветские государства нельзя ставить перед выбором – Восток или Запад.

Среди политических сил в Евросоюзе присутствует понимание, что ставить такую страну, как Молдова, или Украина, или Беларусь перед выбором "или-или" ни к чему не приведет. Этим странам нужно искать сотрудничество между Евросоюзом и ЕАЭС. Такого мнения придерживается журналист Александр Рар.

"Нужно искать пути к концепции общей Европы от Лиссабона до Владивостока. Это находит все большее понимание среди политиков. Но не всех. В этих вопросах Европа, да и вообще Запад, расколот", - отметил Рар.

Как заявил Рар, эта концепция не находит понимания прежде всего среди политиков США, которые воспринимают Россию, как врага. Штаты борются за свой униполярный мир. Да и среди европейских стран, особенно это касается государств Восточной Европы, распространено мнение, что такие страны, как Молдова, или те же Украина и Беларусь должны играть роль буферной зоны для сдерживания России.

"Это понимание ХХ века, а не ХХI. Но есть надежда, что сейчас обстановка немного будет разряжаться. И Молдова тоже будет чувствовать позитив от этих процессов", - заключил Рар.