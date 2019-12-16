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Александр Рар
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Рар: Молдову нельзя ставить перед выбором – только Восток или только Запад

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191216/28557296/Rar-Moldovu-nelzya-stavit-pered-vyborom--tolko-Vostok-ili-tolko-Zapad.html

Немецкий политолог, журналист Александр Рар ответил на вопрос корреспондента студии Sputnik Молдова, созрели ли западные политические элиты до понимания того, что постсоветские государства нельзя ставить перед выбором – Восток или Запад.

Среди политических сил в Евросоюзе присутствует понимание, что ставить такую страну, как Молдова, или Украина, или Беларусь перед выбором "или-или" ни к чему не приведет. Этим странам нужно искать сотрудничество между Евросоюзом и ЕАЭС. Такого мнения придерживается журналист Александр Рар.

"Нужно искать пути к концепции общей Европы от Лиссабона до Владивостока. Это находит все большее понимание среди политиков. Но не всех. В этих вопросах Европа, да и вообще Запад, расколот", - отметил Рар.

Как заявил Рар, эта концепция не находит понимания прежде всего среди политиков США, которые воспринимают Россию, как врага. Штаты борются за свой униполярный мир. Да и среди европейских стран, особенно это касается государств Восточной Европы, распространено мнение, что такие страны, как Молдова, или те же Украина и Беларусь должны играть роль буферной зоны для сдерживания России.

"Это понимание ХХ века, а не ХХI. Но есть надежда, что сейчас обстановка немного будет разряжаться. И Молдова тоже будет чувствовать позитив от этих процессов", - заключил Рар.

 

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