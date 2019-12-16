Лупашко: Россия готова финансово помочь музею Пушкина в Кишиневе

Директор Дома-музея Пушкина в Кишиневе Михаил Лупашко рассказал о том, каким образом планируется потратить средства от финансовой помощи со стороны России, предназначенной музею.

Президент России Владимир Путин заявил, что Дом-музей Пушкина в Кишиневе получит финансовую помощь от РФ. Новый директор музея Михаил Лупашко назвал это событие радостным фактом не только для Молдовы, но и для любителей творчества великого русского поэта из всех стран мира. По словам собеседника, уже по линии Россотрудничества была определена достаточно серьезная сумма, которая может быть перечислена.

"Дело осталось за малым – чтобы деньги попали туда, куда нужно, и были израсходованы на то, что нужно. Это не будет одномоментно, но вопрос решится", - заявил Лупашко.

По словам директора музея, первое, на что необходимо потратить средства – это реконструкция кровли комплекса зданий, потому что она срочно нуждается в ремонте. Как сообщил Лупашко, уже подготовлен и согласован проект.

"По плану, который утвержден, эти работы должны быть закончены за три с половиной месяца. Что касается приведения в порядок двора, освещения, то думаю, что тут российская помощь пригодится", - сказал Лупашко.

В следующем году исполняется 200 лет с момента, когда Пушкин прибыл в Молдову. И к этому событию, заметил Лупашко, надлежало бы привести в порядок памятные объекты, связанные с пребыванием поэта в нашей стране.

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