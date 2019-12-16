Мокану: процесс отъезда населения из Молдовы сегодня невозможно остановить

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, что причины отъезда граждан из Молдовы носят не только экономический характер.

В Молдове в сельской местности каждый четвертый-пятый дом пустует, заявил социолог Виктор Мокану. По его наблюдениям, наши сограждане, которые уехали за рубеж и более-менее удачно трудоустроились, не только забирают к себе детей либо создают там семьи, но и перевозят своих родителей. Причинами отъезда, по словам социолога, являются низкий уровень жизни населения и, кроме того, немаловажным является такой показатель, как низкий уровень доверия к власти.

"У нас низкий уровень доверия к власти из-за высокого уровня коррупции. Народ не только не доверяет власти, люди не доверяют и другим своим согражданам. Они считают, как бы ни поменялась власть и кто бы ни пришел к власти, ничего в стране не изменится, и единственное, что они могут сделать – это голосовать ногами", - отметил Мокану.

Однако, по мнению эксперта, в истории Молдовы уже были подобные периоды и не впервые страна сталкивается с резким уменьшением численности населения. Но известно, что после Второй мировой войны республика потеряла меньше населения и экономического потенциала, чем сейчас.

"Еще хочу отметить, что для Молдовы экономические проблемы не выходят на первый план, хоть в опросах население и указывает, что их беспокоит бедность, отсутствие рабочих мест, маленькие зарплаты, высокие цены. Но мы, социологи, считаем, что на первый план выходит не экономический, а социально-психологический фактор: недоверие к власти, уровень коррупции. Процесс отъезда усиленно начался в конце 90-х, и его невозможно остановить", - заключил социолог.

Как добавил Мокану, если вначале миграция была больше по причинам экономического плана, то сейчас – психологического. Молдаване считают, что, уехав, они решат свои социально-экономические проблемы лучше, чем в своей родной стране.

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