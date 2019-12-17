Хынку: байкеры-Деды Морозы обещают подарить детям праздник

В воскресенье, 22 декабря, Дворец культуры железнодорожников в Кишиневе и ассоциация байкеров Молдовы проводят акцию для детей, приуроченную к зимним праздникам, рассказала директор Дворца железнодорожников Аурелия Хынку.

Все дети, пришедшие на праздник во Дворец культуры железнодорожников, смогут покататься на мотоциклах, украшенных рождественским декором. Байкеры, наряженные Дедами Морозами, будут участвовать в конкурсе на лучший костюм, состоится также конкурс на лучшее украшение мотоцикла. Кроме "железных коней", в катании детей будут участвовать и вполне настоящие, живые лошади. Как сообщила директор Дворца железнодорожников Аурелия Хынку, инициаторами проведения такого мероприятия для маленьких жителей Кишинева стали байкеры Молдовы, которые через соцсети собрали средства на подарки детям и решили устроить праздник.

"Это будет парад мотоциклов и катание для всех детей перед спектаклем, который пройдет во Дворце. Для всех желающих и совершенно бесплатно. Спектакль будет и в фойе, и на сцене. Я не буду раскрывать все секреты, чтобы это оставалось сюрпризом для детей, скажу только, что в большом зале будет кукольный спектакль", - заявила Хынку.

Как уточнила директор Дворца, участие в мероприятии бесплатно, пригласительные на него распространялись через мэрию Кишинева и районов столицы. В первую очередь пригласительные получат дети из социально-уязвимых категорий населения. После того, как детский праздник закончится, колонна украшенных в праздничной стилистике байков численностью до 150 моторов проедет по улицам Кишинева, подарив всем горожанам хорошее настроение.

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