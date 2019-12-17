Рар: у ЕС нужно перенимать лучшее, но не становиться зависимыми от него

Рецепты для того, чтобы европеизировать Молдову, существуют, но реализовать их не очень просто, отметил в интервью радиостудии Sputnik Молдова немецкий журналист, политолог Александр Рар.

Молдове необходимо идти до конца, а не останавливаться на полпути в проведении реформ, касающихся, в том числе, независимости судов, которые не должны быть подчинены каким-то властным структурам. Кроме того, стране важно развитие гражданского общества, которому следует осознать, что инициатива должна идти и "снизу", потому что демократию невозможно насаждать "сверху". Об этом заявил журналист Александр Рар.

"Делать что-то снизу – это не обязательно идти и протестовать против чего-то, это значит брать инициативу в свои руки. Хорошо, если в стране будет много неправительственных организаций, которые будут помогать государству становиться на ноги", - отметил Рар.

Кроме того, считает журналист, в стране должен развиваться средний бизнес, которому необходима защита. Честная и открытая конкуренция должна поощряться, это обеспечит модернизацию экономики.

"Не нужно становиться на позицию "Мы сами все изобретем", можно очень многое перенимать у ведущих стран Запада. Но в то же время нельзя становиться во всем зависимыми от Евросоюза. Европеизироваться – не значит становиться колонией Евросоюза", - подчеркнул Рар.

В интересах Молдовы, полагает политолог, - выбрать середину и идти по пути сотрудничества с Евросоюзом, перенимая удачные наработки, но при этом думать о своей выгоде и выбирать самостоятельное развитие.

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