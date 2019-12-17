18:17 17 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Александр Рар
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Рар: у ЕС нужно перенимать лучшее, но не становиться зависимыми от него

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/712/01/7120108.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191217/28571013/rar-ot-eu-nuzhno-perenimat-luchshee-no-ne-stanovitsya-zavisimymi-ot-nego.html

Рецепты для того, чтобы европеизировать Молдову, существуют, но реализовать их не очень просто, отметил в интервью радиостудии Sputnik Молдова немецкий журналист, политолог Александр Рар.

Молдове необходимо идти до конца, а не останавливаться на полпути в проведении реформ, касающихся, в том числе, независимости судов, которые не должны быть подчинены каким-то властным структурам. Кроме того, стране важно развитие гражданского общества, которому следует осознать, что инициатива должна идти и "снизу", потому что демократию невозможно насаждать "сверху". Об этом заявил журналист Александр Рар.

"Делать что-то снизу – это не обязательно идти и протестовать против чего-то, это значит брать инициативу в свои руки. Хорошо, если в стране будет много неправительственных организаций, которые будут помогать государству становиться на ноги", - отметил Рар.

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза.
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Эксклюзив Sputnik: мнения экспертов, почему Молдова не вступит в ЕС
Кроме того, считает журналист, в стране должен развиваться средний бизнес, которому необходима защита. Честная и открытая конкуренция должна поощряться, это обеспечит модернизацию экономики.

"Не нужно становиться на позицию "Мы сами все изобретем", можно очень многое перенимать у ведущих стран Запада. Но в то же время нельзя становиться во всем зависимыми от Евросоюза. Европеизироваться – не значит становиться колонией Евросоюза", - подчеркнул Рар.

В интересах Молдовы, полагает политолог, - выбрать середину и идти по пути сотрудничества с Евросоюзом, перенимая удачные наработки, но при этом думать о своей выгоде и выбирать самостоятельное развитие.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Рар: сельское хозяйство Молдовы Евросоюзу не нужно
Премьер Молдовы рассказал о перспективе вступления страны в Евросоюз
Джабаров: сотрудничество Молдовы с Евросоюзом не помешает дружбе с Россией


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться