Кантаржи: из-за миграции в Молдове сложилась не самая удачная модель экономики

Если граждане Молдовы продолжат покидать страну такими же темпами, не исключено, что скоро нам самим нужно будет приглашать в страну мигрантов, заявил в эфире студии Sputnik Молдова социолог Василий Кантаржи.

Ежегодно в мире 18 декабря по предложению Генассамблеи ООН отмечается Международный день мигранта. В настоящее время вся мировая экономика зависит от трудящихся-мигрантов, а Молдова на сегодняшний день стала одним из европейских рекордсменов по экспорту рабочей силы за рубеж. Однако, по словам замдиректора Центра социологических и маркетинговых исследований CBS-AXA Василия Кантаржи, было бы ошибкой считать, что Молдова держится только за счет денежных поступлений от мигрантов.

"Обеспечивают страну все-таки те люди, которые здесь работают, которые выплачивают налоги в государственный бюджет. За счет этих средств осуществляются социальные выплаты пожилым людям, детям. Но мигранты тоже вносят свою лепту посредством денежных переводов, которые стимулируют спрос, что влияет на рост экономики страны", - отметил Кантаржи.

Как отметил социолог, данная модель – крайне неудачная, но, к сожалению, в Молдове она устоялась. Рост спроса стимулирует импорт, и казна пополняется доходами за счет госпошлин. Такая у нас формула влияния мигрантов на экономику страны, подчеркнул Кантаржи. В то же время, добавил он, принимая во внимание депопуляцию в Молдове, не исключен момент, когда уже сама Молдова столкнется с тем, что ей необходимо будет привлекать мигрантов из других стран для пополнения собственных трудовых резервов.