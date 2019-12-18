Влах: двадцатипятилетие Гагаузии мы отметим концертом в Кишиневе

Башкан Гагаузии Ирина Влах в эфире студии Sputnik рассказала о том, как автономия будет отмечать 25-летие образования АТО Гагауз Ери.

В декабре 1994 года парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии, который придал региону права автономии в составе Республики Молдова. Отмечать это событие планируется не только в автономии, но и в столице, рассказала Sputnik глава Гагаузии Ирина Влах. Как подчеркнула башкан, этому событию будет посвящено несколько мероприятий.

"Планируем 20 декабря, в пятницу, в 17.30 в Кишиневе, в Национальном дворце имени Николае Сулака организовать красивый концерт под названием "Тебе, Гагаузия". Мы приняли решение "привезти" Гагаузию в Кишинев, потому что не каждый житель столицы может приехать в автономию, проникнуться атмосферой, узнать нас получше. И в этой связи мы проводим концерт в столице", - заявила Влах.

Те жители Кишинева, которые примут решение прийти, смогут попробовать гагаузское вино, познакомиться с гагаузскими традициями, увидеть зажигательные танцы, послушать гагаузские песни. Это мероприятие позволит еще больше узнать о Гагаузии и народе, живущем в этом регионе.

"А 22 декабря мы планируем провести торжественные мероприятия у нас в Комрате. Это будет открытый диалог, в котором примут участие представители власти и общественные деятели. Мы будем говорить о проблемах, о том, как нам нужно работать с Кишиневом, как работать внутри региона. Это необходимо, чтобы проанализировать наш 25-летний опыт и понять, как нам двигаться дальше", - пояснила Влах.

Кроме того, 23 декабря в столице пройдет торжественное собрание, в котором примет участие руководство страны. Башкан сообщила, что на мероприятие приглашено около тысячи человек. Жители нашей страны должны видеть, что Гагаузия является неотъемлемой частью Республики Молдова, и наше общее дело – работать над тем, чтобы в стране всем было комфортно жить, отметила башкан.

Полностью интервью слушайте в эфире радиостудии Sputnik Молдова 19 декабря в 08.00 (после выпуска новостей).

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