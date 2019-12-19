Андрос: на что будет тратить деньги Министерство сельского хозяйства Молдовы

Дорин Андрос, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Молдова в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о проектах, которые Минсельхоз намерен реализовать в ближайшем будущем.

У Минсельхоза есть шесть приоритетных секторов для внедрения различного рода проектов. Это, сбор и утилизация мусора, водоснабжение и канализация, транспортно-дорожная инфраструктура, туризм, экономическое развитие и энергоэффективность публичных зданий, таких, как больницы и детские сады, подчеркнул госсекретарь Минсельхоза Дорин Андрос. Раньше фонд финансирования этих проектов составлял один процент от госбюджета, сейчас по закону каждый год определяется сумма денег в этот фонд. Распределяются эти деньги исходя из численности населения в каждом регионе.

"Национальный совет по координированию регионального развития решает, какие проекты необходимо финансировать. В частности, мы стараемся не внедрять проекты длительностью более трех лет. Есть такие проекты, как дорожная инфраструктура, они могут растянуться на четыре-пять лет, но мы стараемся внедрять проекты длительностью не более 36 месяцев", - отметил Андрос.

Минсельхоз провел три конкурса по отбору проектов, упор делается на то, чтобы региональный проект принес максимальную пользу всему региону.

Что же касается проектов местного уровня, то здесь также принята стратегия развития. Минсельхоз намерен финансировать проекты в области сельского хозяйства, есть также линия финансирования для предпринимателей на местном уровне. Приоритет отдан проектам стоимостью до 1 миллиона леев, до 50 процентов стоимости готово компенсировать государство.

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