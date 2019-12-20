Гараба: уйдет ли Молдова под воду через тридцать лет

Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба прокомментировал в эфире студии Sputnik прогнозы ученых, согласно которым к 2050 году часть территории Молдовы может оказаться под водой.

Американские ученые опубликовали прогноз, согласно которому в 2050 году уровень Мирового океана существенно повысится, в результате чего под водой окажется часть территорий в дельте Дуная. Процесс затронет и юг Молдовы, утверждают заокеанские эксперты. Эколог Владимир Гараба считает, что это только один из вариантов развития событий.

"Эта сторона Черного Моря естественным образом опускается ввиду тектонических изменений. У нас ежегодно берег Черного моря опускается на несколько миллиметров. Это следствие обычного движения земной коры. Северная часть Молдовы, которая ближе к Карпатам, поднимается, а юг – опускается", - отметил Гараба.

По словам эколога, дельта Дуная будет частично заливаться, но происходить это будет никак не по причине глобального потепления. К версии подъема воды в Черном море из-за глобального потепления эксперт относится скептически. По его мнению, процесс этот, если и будет происходить, то гораздо медленнее, чем по прогнозам американских ученых.