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Ирина Влах
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Влах: Гагаузия может быть историей успеха

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Башкан Гагаузии Ирина Влах в эфире студии Sputnik Молдова ответила на вопрос, как женщине на посту главы автономии удается успешно руководить мужчинами.

Командную работу и умение договариваться башкан Гагаузиии Ирина Влах считает главными факторами, позволяющими ей успешно руководить автономией. Рассказывая о том, каково женщине руководить мужчинами-подчиненными, Влах отметила, что главное - это слышать своих людей.

"Надо слышать, слушать, уметь со всеми говорить. Диалог должен присутствовать всегда. У нас разные характеры, у нас разное отношение к тем или иным вещам, политическим и общественным ситуациям. Однако это не мешает нам сесть за один стол и всегда говорить, выявлять приоритеты, договариваться и определять, что мы будем делать дальше", - заявила Влах.

Башкан рассказала, что все сложные вопросы необходимо решать сообща внутри автономии и продвигать автономию только на позитивном уровне. Иногда это удается, иногда нет, но чем больше у человека терпения, тем больше возможности достичь результата.

"Сегодня в Гагаузии есть единение, есть понимание того, что мы должны служить позитивным пример для других регионов, которые должны тоже развиваться. Моя задача – правильно представить правительству страны, парламенту, президенту тот факт, что Гагаузия может быть на самом деле очень хорошим примером для Приднестровья, может быть историей успеха", - заключила Влах.

Однако, полагает башкан, все это результат работы не одного человека, а команды в целом. Успех может быть только общим, когда все работают на позитивный имидж, только тогда можно увидеть результат.

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