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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: когда в Молдову вернется Плахотнюк

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В будущем году Владимир Плахотнюк может попытаться вернуться в Молдову – если не на политическую арену, то, по крайней мере, просто в страну, полагает политолог Сергей Манастырлы.

Ни после того, что случилось в Молдове в июне, ни после того, что случилось затем в ноябре, социально-экономическое положение в стране не изменилось каким-либо коренным образом. Рядовые граждане вряд ли ощутили какие-либо преобразования – по крайней мере, в том, что касалось уровня жизни.

Владимир Плахотнюк
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
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Однако еще в начале лета стало очевидно: центр силы, центр влияния в нашей стране находится не в самой стране. Когда судьбу Молдовы решали послы России, Евросоюза и США, многим стало очевидно, что ключевые решения в стране невозможно принять без участия внешних сил.

Как выяснилось, центры влияния Молдовы находятся не в правительстве, не в парламенте, не даже в резиденции президента. Они находятся в резиденциях иностранных послов, считает политолог Сергей Манастырлы.

"Народ абсолютно равнодушно наблюдал за тем, как происходило изгнание Влада Плахотнюка. И народ будет не менее равнодушно наблюдать за тем, как он вернется. Я думаю, он вернется в будущем году", - заявил Манастырлы.

Политолог отметил, что на данный момент для беглого олигарха нет серьезных угроз, делающих невозможными его возвращение в Молдову. По крайней мере, нет таких угроз, с которыми он или его адвокаты не могли бы справиться. Так что, если Плахотнюк строит планы вернуться в Молдову, в следующем году он, вероятно, попытается это сделать, сказал политолог, отказавшись, впрочем, назвать более конкретные сроки возвращения.

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