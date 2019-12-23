Гайчук: будет ли молдавская армия переведена на профессиональную основу

Министр обороны Республики Молдова Виктор Гайчук в интервью студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, возможно ли, что в Молдове отменят призыв, а в армии останутся служить только контрактники.

Решение вопроса о переводе армии на профессиональную основу зависит от двух факторов: во-первых, фактор международной безопасности в регионе и в целом в мире, и второй фактор – это экономические возможности государства. И тут должен быть принят во внимание пример отдельных европейских стран, которые, переведя свою армию на профессиональную основу, вынуждены были затем возвращаться к практике службы по призыву. Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук подчеркнул, что любая армия требует пополнения. Поэтому встает вопрос о подготовке резерва.

"Один из методов подготовки резерва – это служба в армии по призыву. Я беру для примера нейтральные страны, по территории и населению сравнимые с Молдовой. Мужское население там проходит короткую военную подготовку, получая навыки военной службы", - заявил Гайчук.

Как сообщил министр, на сегодняшний день содержать армию полностью на контрактной основе очень дорого. Содержание одного солдата в год для Минобороны обходится около 40 тысяч леев, а содержание контрактника, которому необходимо платить зарплату, встанет много дороже.

Кроме того, министр отметил, что пока сокращение срока службы призывников в Молдове не планируется.

"Пока я считаю, что оптимальный срок для подготовки бойца – 12 месяцев. За этот срок мы можем подготовить специалиста узкой направленности: командир боевой машины, стрелок, артиллерист, радист. За 12 месяцев он получает устойчивые навыки хорошего профессионала", - заключил Гайчук.