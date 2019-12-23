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Alexandru Flenchea
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Фленкя: как меняется ситуация в вопросе приднестровского регулирования

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Sputnik Молдова
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Этап, на котором взаимоотношения Кишинева и Тирасполя находятся сейчас, не является окончательным, а конечная точка переговоров – восстановление целостности страны, заявил вице-премьер-министр по реинтеграции Александру Фленкя в эфире студии Sputnik Молдова.

Сдвиги в процессе приднестровского урегулирования будут видны только по прошествии некоторого времени. Поэтому в конце года подводить итоги того, что произошло за год, с одной стороны, еще рано, с другой стороны - пришлось бы потратить очень много времени, чтобы объяснить, какова значимость тех или иных процессов, сообщил Фленкя.

"Ситуация очень динамична. На сегодняшний день, одна из наиболее часто совершаемых ошибок, заключается в том, что люди считают, что можно как-то заморозить ситуацию и бесконечно поддерживать статус-кво. Но здесь ситуацию не удержишь, она подвержена влиянию различных факторов – как внутренних, так и внешних", - отметил Фленкя.

По словам вице-премьер-министра по реинтеграции, ситуацию усугубляет существование неравных ввозных таможенных тарифов в Левобережье и Правобережной Молдове. Такая ситуация, с неравномерными налогами и ввозными пошлинами, выгодна определенной части общества, и создает соблазн воспользоваться этой ситуацией. И конечно, они заинтересованы в том, чтобы ситуация с приднестровским вопросом не менялась как можно дольше.

Соответственно, чтобы что-то решить и сдвинуть процесс с мертвой точки, нужно выровнять законодательство, касающееся таможенных и фискальных процедур, и унифицировать тарифы по левую и правую сторону Днестра.

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