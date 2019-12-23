Ионицэ: четыре процента экономического роста – не то, чем нам стоит гордиться

Что значит показатель за 2019 год и что его обеспечило, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ.

Для Молдовы, которая находится, по сравнению с остальными европейскими странами ином уровне развития, все, что ниже 7-8 процентов – это не рост, а практически топтание на месте, полагает экономист Вячеслав Ионицэ.

"Могу привести такой пример. Я был в одном районе, где рост промышленности составил фантастические 250 процентов в год. Там раньше практически не было промышленных предприятий, а тут вдруг открыли линию по розливу вина. Речь шла даже не о производстве вина, просто розливе. И вот таким образом - от нуля до 250 процентов роста", - сообщил Ионицэ.

По словам экономиста, для нас рост ниже 7-8 процентов – это повод промолчать, а не хвалиться наличием роста. Тот рост, который присутствует у нас, обеспечен за счет потребления. Ввозные товары облагаются пошлинами, которые пополняют бюджет и создают этот самый "экономический рост".

"Турецкий крестьянин вырастил помидор, продал его нам за 10 леев. Государство облагает его налогом в 20 процентов. Цена поднимается на два лея, и этот налог попадает в казну. И вот мы, потребляя турецкие помидоры, обеспечиваем этот самый рост экономики. Я немного упростил модель, но у нас на самом деле ВВП создается за счет налогов", - заявил Ионицэ.

Как отметил экономист, в данном случае нет речи о росте экономики за счет развития нашей собственной промышленности. Наше собственное производство практически не внесло какого-либо весомого вклада в показатели этого экономического роста.

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