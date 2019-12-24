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Мариан Стырча
© Sputnik / Miroslav Rotari

Стырча: многие артисты приезжают в Молдову просто из любви к ней

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Sputnik Молдова
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Арт-директор Национальной филармонии Республики Молдова, композитор Мариан Стырча рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, как филармонии удается организовывать концерты в условиях достаточно скромного бюджета.

При выборе артистов, которых приглашает для концертов Национальная филармония, на первый план выходит финансовая сторона вопроса. Как отметил арт-директор филармонии Мариан Стырча, не всегда есть возможность пригласить артистов с громкими именами, потому что это дорого: перелеты, гостиница, гонорары. И в таких случаях на помощь приходят дружественные связи. Много талантливых музыкантов готовы играть в Кишиневской филармонии не ради гонораров, а по другой причине.

"У нас есть такой друг в Москве, пианист Алексей Набиулин. Он выиграл конкурс Чайковского, а теперь играет по всему миру. И он с удовольствием согласился сейчас приехать к нам, сказал, что приедет просто ради наших плацинд. Спросил, готов ли я его угостить плациндами, если он отыграет концерт в Кишиневе", - заявил Стырча.

Бюст молдавского композитора Штефана Няга в Кишиневе. Установлен в 1964 году на Рышкановке перед Республиканской школой музыки и хореографии им. Коки. Высота 2 м, гранит. Авторы скульптор Л. Дубиновский, архитектор Ф. Наумов, 1970 год
© Sputnik / Яков Берлинер
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Также арт-директор филармонии рассказал еще об одном пианисте с мировым именем, который является выходцем из Молдовы и готов играть в Кишиневе просто из любви к своей родине. Это Александр Палей, знаменитый музыкант, гастролирующий по миру.

"Александр был сейчас в турне, играл в Японии, но говорит, что у него тоска по дому. Он любит приезжать в Кишинев, с удовольствием выступает здесь без материального вознаграждения. Но, конечно, мы стараемся и разнообразить нашу палитру афиш, имен, чтобы всем было интересно, и чтобы жители нашей страны могли слушать качественную музыку", - заключил Стырча.

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