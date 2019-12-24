Нагачевский: как обстоят дела со строительством нового пенитенциара в Молдове

Новое пенитенциарное учреждение Молдове необходимо, и оно должно быть построено, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова министр юстиции Фадей Нагачевский.

Строительство новой тюрьмы, соответствующей современным требованиям безопасности и нормам содержания заключенных, обсуждается в Молдове достаточно давно. О необходимости реализации этого проекта было объявлено еще в 2013 году. Тогда же были выделены первые средства, однако до сих пор строительство откладывается. Причиной задержки начала работ является то, что до сих пор не выбран застройщик. Об этом рассказал глава Минюста Фадей Нагачевский.

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"Первое, что я хочу сделать – это проверить, что происходило с этим проектом с 2013 по 2019 год. Почему до сих пор ничего не было построено, почему ни одного камня не было поставлено? Сколько денег уже было потрачено на консервацию этого проекта, и куда ушли эти деньги? Я хочу понять, не была ли в чьих-то интересах задержка этого строительства", - заявил в эфире Sputnik Нагачевский.

Как полагает министр, есть вероятность, что на этом проекте, точнее, на задержке его реализации, кто-то мог заработать. Поэтому существует необходимость разобраться, все ли было законно. Нагачевский отметил, что в случае выявления нарушений, к ситуации должны будут подключиться компетентные органы.

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