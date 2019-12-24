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Владимир Боля
© Sputnik / Miroslav Rotari

Боля: в Молдове будет усовершенствовано законодательство в области строительства

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Sputnik Молдова
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Новый закон, запрещающий застройку во дворах многоэтажных домов, поможет органам местной власти бороться с незаконным строительством, заявил в эфире Sputnik студии депутат парламента Владимир Боля.

В мае нынешнего года был зарегистрирован законопроект по мораторию на строительство во внутридворовых пространствах. Огромное количество случаев незаконной застройки было зарегистрировано именно в недрах жилых кварталов. В последний день работы парламента в 2019 году депутаты проголосовали за этот законопроект во втором чтении. Таким образом сделан первый шаг на пути к законодательному регулированию процессов с незаконным строительством, считает депутат Владимир Боля.

"Сейчас мы стараемся до конца усовершенствовать законодательную базу в вопросах строительства, регламентировать отношения строительных компаний и местных органов власти. Все должно быть четко и прозрачно, потому что для экономики Республики Молдова строительство очень важно", - сообщил депутат.

Новострой
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметил Боля, строительство - важная отрасль молдавской экономики, где занято огромное количество людей. Строительная отрасль обеспечивает наполнение бюджета за счет налогов. Кроме того, продажа стройматериалов, продажа квартир – все это играет огромную роль в экономике Молдовы.

"Мы должны позаботиться и о гражданах, которые покупают квартиры, чтобы они были уверены, что приобретают их у законного застройщика, а не у проблемного. В столичном секторе Чеканы есть дом, построенный без разрешительных документов, он до сих пор не сдан в эксплуатацию, а люди купили там квартиры. Мы делаем все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась", - заключил Боля.

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