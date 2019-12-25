Дога: я могу себя считать счастливым человеком, потому что занимаюсь своим делом

Композитор Евгений Дога рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, каким для него был 2019 год и какие у него планы на будущий 2020 год.

Гастрольной деятельности был посвящен практически весь 2019 год, и следующий обещает быть таким же насыщенным для композитора Евгения Доги. Он сообщил, что такой график хоть и утомителен, но является единственной возможностью донести до публики свою музыку.

"Я могу себя считать счастливым человеком, потому что я занимаюсь своим делом. Я не занимаюсь политикой, не занимаюсь тем, что не имеет отношения к тому, что я хорошо могу делать. Я не играю в оркестре, не преподаю, не занимаюсь ничем, кроме как музыкой. Для меня моя работа – это только сочинять и выступать с концертами", - заявил Дога.

Как отметил композитор, к пониманию того, что необходимо посвятить себя только сочинительству и гастрольной деятельности, он пришел не сразу, а постепенно. Поначалу ему хотелось абсолютно все попробовать и охватить очень многое, но сконцентрироваться пришлось только на том, что составляет работу непосредственно композитора.

"Я понял, что концерты – это единственная форма существования меня как композитора, потому что, если музыка не звучит – значит, ее нет, также, как и книги, которую никто не читает, тоже нет. Я хочу заполнить этот пробел, который существует между творчеством и слушателем, и выступаю очень много", - сказал Дога.

По словам композитора, 2019 год был довольно насыщенным, и, вероятнее всего, 2020 год будет таким же. На ближайшие полгода ежедневник композитора, куда он вносит данные о будущих концертах, уже весь заполнен.

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