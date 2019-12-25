Ипатий: прагматичным европейцам выгодно улучшение отношений с Россией

Сергей Ипатий, экономист, координатор международных проектов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему большинство европейцев выступают за потепление отношений между Россией и ЕС.

Данные опроса, который был проведен IFop со 2 по 15 октября 2019 года во Франции, Великобритании, Германии и Италии, свидетельствуют о том, что большинство граждан этих стран хотели бы улучшения отношений между Европейским союзом и Россией в ближайшем будущем. Между тем, политические и экономические отношения между Россией и ЕС серьезно ухудшились в результате введения санкций со стороны Евросоюза и затем – российских контрсанкций. Своим мнением на этот счет поделился экономист Сергей Ипатий.

"Если говорить об экономическом аспекте этих санкций, то, конечно же, это выглядит довольно странно, потому что при введении санкций по отношению к любому государству в выигрыше не будет никто, в проигрыше – обе стороны", - заявил Ипатий.

По словам эксперта, санкции были введены из-за Украины, однако Евросоюз ввел их, не подумав о последствиях. Украина, как таковая, не является частью Евросоюза, а народы тех 28 стран, которые являются членами ЕС, не должны страдать от этих санкций.

Как отметил Ипатий, то, что большинство европейцев высказались за улучшение отношений с Россией, неудивительно, поскольку европейцы по сути своей – прагматики. И с чисто прагматической точки зрения, им выгодна нормализация отношений между Евросоюзом и Россией.

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