Брутер: если Запад хочет хороших отношений с Россией, он должен показать это

Старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop, был проведен опрос для Sputnik News в период со 2 по 15 октября 2019 года во Франции, Великобритании, Германии и Италии. Подавляющее большинство респондентов хотят, чтобы в ближайшем будущем отношения между Европейским Союзом и Россией улучшились: 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев. Во всех четырех странах мужчины чаще женщин высказываются за "оттепель" в отношениях России и Евросоюза. Против улучшения отношений между Россией и Евросоюзом в четырех странах чаще выступает молодое поколение (до 35 лет), люди с средним уровнем образования. Политолог Владимир Брутер полагает, что западное общество, хотя и высказывает желание сближения с Россией, пока не готово продемонстрировать конкретные шаги в виде реальных действий.

"За все хорошее приходится платить, и у всего хорошего есть цена вопроса, есть счет, который выставляют за это. В данном случае, мы не можем говорить о том, что западный человек и западные элиты готовы чем-то жертвовать для хороших отношений с Россией. А хорошие отношения за счет России – до определенного момента Россия на это идет, дальше – нет", - заявил Брутер.

Поэтому, по мнению эксперта, когда Запад говорит о том, что он хочет хороших отношений с Россией, он должен показывать, как, по какой формуле он их готов создавать и чем он готов для этого пожертвовать. А пока этих жертв еще никто не видел, отметил политолог.

В то же время, считает Брутер, тот факт, что за сближение с Россией чаще выступают люди с высшим образованием, объясняется тем, что они в силу наличия образования более склонны к анализу и более информированы.