Флоринский: дата Рождества Христова не должна разделять верующих

Рождество Христово стали праздновать 25 декабря после Первого Вселенского собора, когда было определено то, что в этот день уже начинается увеличение светового дня. В этот день в Европе праздновался языческий праздник Солнца, который перешел плавно в Церковь, так как для христиан Христос является "Солнцем правды". Практика отмечать праздник Рождества Христова по новому календарю появилась в начале ХХ века, отметил протоиерей Николай Флоринский.
"Не все церкви перешли на этот календарь. Остались праздновать по старому календарю Русская церковь, Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Святая гора Афон. Вот эти церкви остались на старом Юлианском календаре, остальные перешли на новый, чтобы вместе с Европой праздновать Рождество в один день", - сообщил Флоринский.
"Греха в этом нет. Нам достоверно неизвестна дата рождения Христа, эта дата символическая, которая ни в коем случае не должна разделять людей, а должна объединять. Важно то, что люди признают Христа и радуются его пришествию в мир", - заключил Флоринский.
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