Мудряк рассказал об итогах года для сельского хозяйства Молдовы

Год для сельскохозяйственной отрасли Молдовы выдался нелегким, учитывая те катаклизмы, которые были весной и в середине июня, когда север и юг страны серьезно пострадали от града, заявил председатель постоянной Парламентской комиссии по аграрной политике Раду Мудряк.

Неблагоприятные погодные условия стали не единственной проблемой сельского хозяйства Молдовы в 2019 году. В бюджете не нашлось денег для выплаты субвенций аграриям, перед которыми у государства образовался долг в 650 миллионов леев. Так что в следующем году работникам сельского хозяйства будет несколько тяжелее, хотя правительство к середине года обещает найти средства, чтобы как-то увеличить фонд финансирования сельскохозяйственной отрасли.

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель постоянной Парламентской комиссии по аграрной политике Раду Мудряк. По словам эксперта, определенный оптимизм внушает то, что Российская Федерация продлила срок беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Молдовы на свой рынок.

"На днях в Российской Федерации было принято решение продлить нам срок беспошлинного ввоза товаров по пяти позициям, а также добавить еще пять категорий товаров для беспошлинного ввоза", - отметил Мудряк.

По словам эксперта, сельскохозяйственный сектор Молдовы очень чувствительный. И, несмотря на то, что мы аграрная страна, у нас до сих пор существовало ограничение по экспорту в страны СНГ. Таможенные пошлины делали неконкурентоспособной нашу продукцию на рынках стран СНГ, в следующем году, с отменой пошлин для экспорта на российский рынок, сельхозпроизводителям должно стать проще продавать свои товары.