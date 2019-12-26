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Елена Горелова
© Sputnik / Евгений Панасенко

Горелова: что произойдет с тарифами на газ в следующем году в Молдове

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Самой большой экономической интригой 2019 года стал вопрос о транзите газа через территорию Украины и поставка его в Республику Молдова, заявила в эфире студии Sputnik Молдова советник президента Молдовы по экономическим вопросам, экономический эксперт Елена Горелова.

Украинская и российская стороны в конце концов договорились о подписании протокола, и есть надежда на подписание транзитного договора сроком на пять лет. Для Молдовы это означает, что в течение следующих пяти лет страна будет обеспечена газом и не будет искать альтернативных путей поставки газа, объяснила экономист Елена Горелова.

"Относительно цены газа президент, премьер и председатель "Молдовагаз" говорили о том, что Российская Федерация на следующий год нам предоставляет скидку по газу. К сожалению, эта скидка не отразится на тарифах, так как разница между тарифом и реальной ценой поставляемого газа пойдет в уплату большого накопленного Молдовой долга перед "Газпромом", - сообщила Горелова.

Как отметила экономист, ранее шла речь о том, чтобы существенно поднять тариф на газ, что отразилось бы и на тарифах за отопление, и на стоимости электроэнергии, и, соответственно, на стоимости практически всех товаров и услуг, что в итоге вылилось бы в инфляцию. Именно решение этого вопроса, полагает Горелова, стало принципиальным – сохранение транзита и стабильность цен на газ в течение следующего года.

 

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