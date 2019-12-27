Ларюшина: при существующей модели экономики Молдова не победит бедность

Рост в 3-4% для экономики Молдовы не является достаточным, чтобы страна наконец могла победить бедность большинства проживающего здесь населения, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Одна из самых серьезных проблем молдавского общества – увеличивающийся разрыв между очень узкой прослойкой богатых граждан и основной массой бедного населения. Бедность в Молдове приобретает хронический характер, и тот экономический рост, который обеспечивает сложившаяся в Молдове модель экономики, не способен никак решить эту проблему, рассказала экономист Татьяна Ларюшина.

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По мнению собеседницы, на молдавской экономике еще долго будут сказываться последствия кражи миллиарда из бюджета – и не столько напрямую, сколько опосредованно.

"Эти последствия дадут о себе знать, в первую очередь, недоверием бизнеса к институтам власти. Большинство людей с ногами-руками-идеями фактически уехало из страны. И это главный показатель того, как люди воспринимают сложившуюся ситуацию", - отметила Ларюшина.

Кроме того, сообщила экономист, Европа стареет, то есть, средний возраст жителей в странах Европы увеличивается. И в этих условиях граждане Молдовы оказываются востребованными в других экономиках.

"Молдаване легко ассимилируются в других странах, будь то российская экономика или же экономика Великобритании. И эта тенденция будет только усиливаться", - полагает эксперт.

В такой ситуации, считает Ларюшина, процессы сложившейся экономической модели будут и далее деструктивно влиять на положение тех, кто остается в стране, и единственный путь нормализовать ситуацию – менять саму модель.

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