Ларюшина: при существующей модели экономики Молдова не победит бедность

Одна из самых серьезных проблем молдавского общества – увеличивающийся разрыв между очень узкой прослойкой богатых граждан и основной массой бедного населения. Бедность в Молдове приобретает хронический характер, и тот экономический рост, который обеспечивает сложившаяся в Молдове модель экономики, не способен никак решить эту проблему, рассказала экономист Татьяна Ларюшина.
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По мнению собеседницы, на молдавской экономике еще долго будут сказываться последствия кражи миллиарда из бюджета – и не столько напрямую, сколько опосредованно.
"Эти последствия дадут о себе знать, в первую очередь, недоверием бизнеса к институтам власти. Большинство людей с ногами-руками-идеями фактически уехало из страны. И это главный показатель того, как люди воспринимают сложившуюся ситуацию", - отметила Ларюшина.
"Молдаване легко ассимилируются в других странах, будь то российская экономика или же экономика Великобритании. И эта тенденция будет только усиливаться", - полагает эксперт.
В такой ситуации, считает Ларюшина, процессы сложившейся экономической модели будут и далее деструктивно влиять на положение тех, кто остается в стране, и единственный путь нормализовать ситуацию – менять саму модель.
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