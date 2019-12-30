Шинкарь: почему Новый год так популярен в народе

Есть одна причина, почему именно зимние праздники пользуются особой любовью народа. Дело в том, что исторически люди радовались приходу зимних торжеств, потому что их наступление, прежде всего, означало окончание сельхозработ и время отдыха от тяжелого труда. Такого мнения придерживается протоиерей Виталий Шинкарь.
"Любой праздник означает просто время отдыха от труда, время торжества. Дел уже в поле нет, дома их тоже особо нет, значит, наступает череда праздников, угощений, пиров. Так Новый год и Рождество в народе превратились в праздники для еды", - сказал Шинкарь.
"Почему советский человек отмечал только Новый год? Потому что это был не политизированный праздник. Не надо было идти на демонстрацию, не надо было ничего делать. Ты просто торжествовал в некоей неполитической радости. Поэтому все нормальные, любимые народом и отмечаемые им праздники – религиозные", - добавил Шинкарь.
Как уточнил священнослужитель, такова ситуация во всех христианских странах. Например, в Германии практически все праздники в календаре – религиозные, а единственный политический праздник - объединение двух Германий. Потому что люди знают, как отмечать Рождество, Пасху. Но в народе не приживается традиция как-то по-особенному отмечать официальные государственные праздники.
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