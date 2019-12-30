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Виталий Шинкарь
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Шинкарь: почему Новый год так популярен в народе

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191230/28633902/sinkari-vse-pridumannye-svetskie-prazdniki-nezhiznesposobny.html

Протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему зимние праздники особо любимы в народе.

Есть одна причина, почему именно зимние праздники пользуются особой любовью народа. Дело в том, что исторически люди радовались приходу зимних торжеств, потому что их наступление, прежде всего, означало окончание сельхозработ и время отдыха от тяжелого труда. Такого мнения придерживается протоиерей Виталий Шинкарь.

"Любой праздник означает просто время отдыха от труда, время торжества. Дел уже в поле нет, дома их тоже особо нет, значит, наступает череда праздников, угощений, пиров. Так Новый год и Рождество в народе превратились в праздники для еды", - сказал Шинкарь.

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Как отметил протоиерей, в принципе, наш народ отмечает преимущественно религиозные праздники. Светские же торжества, за редким исключением, оказываются в народе непопулярны, для людей они являются не какими-то особыми датами, а просто еще одним выходным.

"Почему советский человек отмечал только Новый год? Потому что это был не политизированный праздник. Не надо было идти на демонстрацию, не надо было ничего делать. Ты просто торжествовал в некоей неполитической радости. Поэтому все нормальные, любимые народом и отмечаемые им праздники – религиозные", - добавил Шинкарь.

Как уточнил священнослужитель, такова ситуация во всех христианских странах. Например, в Германии практически все праздники в календаре – религиозные, а единственный политический праздник - объединение двух Германий. Потому что люди знают, как отмечать Рождество, Пасху. Но в народе не приживается традиция как-то по-особенному отмечать официальные государственные праздники.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (142)

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