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Ян Лисневский
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Лисневский: вернется ли в политику Влад Филат

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Sputnik Молдова
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В следующем году возможно возвращение Влада Филата на политическую арену, считает политтехнолог Ян Лисневский.

Возвращение такой фигуры, как Влад Филат, на политическую арену в следующем году вполне возможно. Вопрос только в том, в каком качестве он вернется, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политтехнолог Ян Лисневский. Вопрос состоит только в том, как Филат вернется, будет ли он долгое время находиться "в тени", или это будет на краткий срок.

"Политики уровня Влада Филата, Владимира Воронина, Владимира Плахотнюка – они не могут так просто уйти из политики даже по собственному желанию. Потому что у них есть связи, есть знания, есть выходы на определенные международные институты, поэтому они не могут уйти по собственной воле – к счастью или к сожалению, но это факт", - отметил Лисневский.

Новость об освобождении Филата стала сюрпризом для многих, в том числе и для руководства страны. Филат должен был сидеть еще несколько лет, но для того, чтобы сократить этот срок, было несколько решений судов в течение последних месяцев: первое – 30 июля, второе – 28 октября. На большой пресс-конференции, которую Филат дал сразу после своего УДО, на вопрос о том, намерен ли он вернуться в политику, экс-премьер ответил, что пока не планирует. При этом он заявил, что рассматривает возможность политического консультирования.

Спустя несколько дней после этого он принял участие в заседании Национального политического совета Либерально-демократической партии Молдовы. Там он выступил и заявил, что приостанавливает свою политическую карьеру до момента, пока сможет доказать, что все обвинения, предъявленные ему, были несправедливыми. При этом Филат подчеркнул, что планирует "работать над построением правового государства, внутренними реформами и евроинтеграцией".

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