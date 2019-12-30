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Борис Шаповалов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шаповалов: каковы политические итоги уходящего года

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20191230/28715003/shapovalov-kakovy-politicheskie-itogi-ukhodyaschego-goda.html

Самое важное событие в политической жизни Молдовы – это смена власти и политического режима, считает политолог и историк Борис Шаповалов.

Главные итоги года в Молдове – это восстановление принципов демократии и падение прежнего строя. Еще рано говорить о том, что все благополучно, но процесс идет в направлении оздоровления нашей политической системы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог Борис Шаповалов.

"Еще из политических событий года я выделил бы то, что к власти пришло профессиональное, разумное правительство. Это не правительство, поставленное одним олигархом для решения каких-то своих личных проблем, а это, можно сказать, народное правительство", - отметил Шаповалов.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как полагает политолог, нынешнее правительство можно считать народным, поскольку оно сформировано даже не парламентским большинством, а возникло в результате консенсуса основных политических сил в парламенте. И создание такого кабмина говорит о том, что в обществе востребована идея стабильности, существует потребность в экономическом росте и желание социального улучшения.

Кроме того, заявил Шаповалов, события последнего года выявили, что граждане устали от искусственного раскола между различными слоями и группами нашего общества, разделенными по принципу политических предпочтений.

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