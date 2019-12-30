Шаповалов: каковы политические итоги уходящего года

Главные итоги года в Молдове – это восстановление принципов демократии и падение прежнего строя. Еще рано говорить о том, что все благополучно, но процесс идет в направлении оздоровления нашей политической системы. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог Борис Шаповалов.
"Еще из политических событий года я выделил бы то, что к власти пришло профессиональное, разумное правительство. Это не правительство, поставленное одним олигархом для решения каких-то своих личных проблем, а это, можно сказать, народное правительство", - отметил Шаповалов.
Кроме того, заявил Шаповалов, события последнего года выявили, что граждане устали от искусственного раскола между различными слоями и группами нашего общества, разделенными по принципу политических предпочтений.
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