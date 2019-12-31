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Eugen DOGA
© Sputnik / Miroslav Rotari

Дога: я не пишу музыку для будущих поколений, я пишу для современников

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Sputnik Молдова
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Композитор Евгений Дога в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, кто его аудитория, для кого он пишет свою музыку.

Для композитора самое страшное – это невостребованность, потому что, если его музыка не звучит – значит, его сочинения просто лежат, и это всегда вызывает внутреннюю неудовлетворенность автора. А композитору, да и вообще любому творцу, хочется всегда видеть результат своего труда, видеть урожай, считает композитор Евгений Дога.

"Мой урожай – это моя публика, мои слушатели. Я не люблю разговоров о том, что эта музыка – для будущих поколений. Будущие поколения придут со своими композиторами, со своим пониманием, своей психологией. Будет совсем другое время, и будущее поколение само отберет то, что ему нужно. Если это поколение найдет что-то хорошее для себя у Доги, оно возьмет и ни у кого не спросит", - заявил Дога.

Как отметил композитор, он работает для современников, и им адресует свою музыку. Однако, по его признанию, он каждый раз перед концертом переживает, что зрительный зал окажется пуст.

"Я не считаю, что у меня лучшая музыка – есть музыка куда лучше. У меня просто другая музыка. Я не могу себя причислить к какому-то времени – ни к советской эпохе, ни к сегодняшней. Моя музыка что в 70-е годы, что сегодня абсолютно такая же. Когда в советское время говорили, что необходимо писать для будущих поколений, для страны, для комсомола, для чего-то еще – я никогда этого не делал, я работал для себя", - сообщил Дога.

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