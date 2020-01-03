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Анжела Колацки
© Sputnik / Osmatesco

Колацки: кто попытается вступить в борьбу за кресло президента Молдовы

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Sputnik Молдова
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Какие сюрпризы ожидают политическую жизнь Молдовы в наступившем году, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доцент кафедры политических наук Молдавского Государственного университета Анжела Колацки.

На президентских выборах, которые ожидают Молдову в нынешнем году, за президентское кресло могут побороться, помимо очевидных кандидатов Игоря Додона и Майи Санду, и другие известные политические фигуры. Например, может попытаться вернуться на политическую арену Ренато Усатый. Об этом заявила политолог Анжела Колацки.

"На первый взгляд кажется, что на левом фланге - тишь да гладь, но там могут возникнуть очень интересные ситуации. Опять же, (Владимир - ред.) Воронин полушутя-полусерьезно говорил о том, что он не прочь вернуться в политику", - отметила Колацки.

Фонтан во дворе Администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Впрочем, по мнению политолога, третьему президенту Воронину лучше было бы оставаться в стороне от политических схваток, по примеру Мирчи Снегура, в свое время отошедшего от политики. Однако данные последнего опроса "Барометр общественного мнения" свидетельствуют о том, что определенная доля электората заинтересована в возвращении Воронина в политику.

Насчет возможности того, что экс-премьер Владимир Филат, выпущенный по УДО, решит всерьез заняться политикой, эксперт отвемила, что возможно все, однако стратегически было бы неверно делать это сейчас. Гораздо лучше для Филата было бы выдержать паузу, подчеркнула Колацки, напомнив крылатую фразу Сомерсета Моэма "Чем больше артист, тем дольше пауза". И сейчас для игроков, типа Филата или экс-лидера демократов Владимира Плахотнюка, настал момент для большой паузы, считает Колацки.

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