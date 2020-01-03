Горелова: что происходило с экспортом товаров из Молдовы в минувшем году

За прошлый год поставки молдавской продукции на российский рынок увеличились на 11 процентов, в то время как на рынок Евросоюза остались на том же уровне, отметила в эфире студии Sputnik Молдова советник президента Молдовы по экономическим вопросам Елена Горелова.

Россия за прошедший год сделала для молдавских товаров ряд послаблений – в частности, были аннулированы введенные в 2014 году пошлины на экспорт по пяти группам. Это дало возможность молдавским производителям увеличить объемы поставок на российский рынок на 11 процентов. В то же время, экспорт в страны Евросоюза остался на прежнем уровне, что, по мнению экономиста Елены Гореловой, объясняется тем, что возможности для наращивания объемов на данном направлении Молдова, по-видимому, исчерпала.

"Если в прежние годы у нас был ощутимый рост экспорта в страны ЕС, то за 2019 год рост был практически нулевым. Нам нужно работать как с восточными партнерами, используя все преимущества Восточного рынка, так и с западными партнерами. Наша страна очень зависима от экспорта и очень экспорт-ориентирована", - сообщила Горелова.

От внешнеторговых операций, заметила экономист, зависит и наполнение бюджета Молдовы, и возможности развития страны в таких сферах, как здравоохранение, образование. По мнению эксперта, оптимальная модель для экономики Молдовы – поддерживать хорошие торгово-экономические отношения и с Востоком, и с Западом, используя все преимущества, которые дают нам оба рынка.

Сейчас же основную долю поставок молдавской продукции на восточные рынки составляет продовольственная продукция, а на западный рынок – продукция переработки давальческого сырья. Молдове необходимо, считает Горелова, расширять перспективные действующие производства, чтобы диверсифицировать то, что мы производим, и для этого нужно привлекать инвестиционные ресурсы.

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