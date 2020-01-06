Мидриган: люди должны чувствовать, что они участвуют в управлении страной

Доцент кафедры права университета имени Константина Стере, адвокат, политолог Павел Мидриган рассказал, чего он ждет от наступившего года для Молдовы и какие проблемы предстоит решить в первую очередь.

Те шаги правительства, которые направлены на развитие предпринимательской среды, в будущем позволят претворить в жизнь интересные бизнес-идеи. Молдове необходимо создание новых рабочих мест, страна должна наконец поднять свое производство. Есть сигналы, которые говорят о том, что многое зависит и от нас, считает юрист Павел Мидриган.

"Стране нужен глоток свежего воздуха в сфере бизнеса, когда люди наконец могут претворять в жизнь свои задумки. Присутствует надежда, что кто-то вернется из-за границы с какими-то новыми идеями, ведь наши люди с теплотой вспоминают свою родину, так почему бы не вернуться и не открывать свой бизнес здесь", - отметил Мидриган.

По словам эксперта, Молдове необходимо создание деловой среды, чтобы люди почувствовали, что они у себя дома могут что-то решать, что они принимают участие в управлении государственными делами. И, конечно, самым важным вопросом, который стране предстоит решить, остается кадровый.

"У нас самая большая проблема – некачественный материал наших госкадров. Приходят глупые, завистливые, приходят по родственным и партийным связям, неспособные к организаторской деятельности, неспособные оценить что-либо. Поэтому очень острый вопрос – это качество нашего руководящего материала", - добавил Мидриган.

Таким образом, отметил эксперт, остро необходимо, чтобы в будущем у власти оказывались только компетентные и добросовестные граждане, те, кто обладает необходимыми способностями и авторитетом для управления страной.

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